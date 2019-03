Rossomanno y un debut alentador en el Turismo Pista

El TP suele correr junto con el TC 2000, pero en el inicio de temporada corrió en soledad, con 100 autos, repartidos en las tres divisiones: Clase 1 (39), 2 (34) y 3 (37). “Es una categoría muy linda, muy organizada, con muchos autos. Dentro de todo es económica y me pareció competitiva”, señaló Franco, campeón de la Fórmula Renault Pampeana Neuquina en el 2016.

Toda la temporada

“Mi idea para este año era hacer TC Pista Mouras (el año pasado corrió en la fecha de Centenario), después cuando vi que con el presupuesto no llegaba, estuve averiguando en varias categorías y la que podía hacer por el momento era el TP. Esa fue una de las razones. La idea es hacer uno o dos años en esta categoría y después, si se puede, saltar al Turismo Nacional, que es otra categoría que me gusta también”, contó el neuquino, que el año pasado no logró una regularidad competitiva, compitiendo en varias categorías sin lograr continuidad.

“En lo deportivo fue muy malo para mí el año pasado, porque no pude reunir presupuesto, estuve mucho tiempo inactivo, eso me complicó un poco. Este año pensamos hacer las 10 fechas. Todavía no tengo todo el calendario cerrado con las publicidades, pero sí hasta mitad de año. Después vamos a charlar para cerrar las otras fechas”, manifestó el piloto que corre en el Renault Clio del equipo de Gustavo Taranta.