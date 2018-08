Rudy Ulloa, ex chofer de los Kirchner se negó a declarar

Según señalo su abogado, Adrián Tenca, Ulloa no declaró y solo se limitó a negar las imputaciones en su contra. El colaborador de los ex presidentes está acusado de ser partícipe necesario de la asociación ilícita presuntamente integrada por empresarios y ex funcionarios.

En los cuadernos de Centeno, Rudy Ulloa –siempre apuntado como testaferro de Néstor Kirchner– aparece en reuniones con Baratta y con Nelson Lazarte.

En un breve contacto con la prensa, tras presentarse en Comodoro Py, Tenca explicó que su cliente desconoció todas las imputaciones y descartó acogerse a la figura de arrepentido. "Cuando amplíe su indagatoria quizás de más detalles", añadió el letrado.

De acuerdo con las sospechas del fiscal Carlos Stornelli y la imputación efectuada por el juez Claudio Bonadio, se cree que los empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública pagaban "retornos" a ex funcionarios.

