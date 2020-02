Rugbiers: un nuevo audio y la extraña campaña viral a favor

El joven en cuestión fue con un grupo de amigos a la casa donde se alojaban los rugbiers para dejar sus bolsos, hasta poder ingresar al hotel que habían contratado. En ese momento, se enteró de lo que había pasado.

En el audio, relata que cuando llegó con sus amigos a la casa se encontró con la policía en la calle y comentó que le aconsejó a los rugbiers que se fueran. Sin embargo, los imputados minimizaron la situación.

Embed

Este chico y sus amigos no están involucrados en la causa, pero podrían ser llamados como testigos para que cuenten, justamente, los momentos previos a la detención de los 10 implicados.

"Blas (Cinalli) nos empezó a contar que se habían peleado, que lo agarraron a uno, que no sabía si estaba medio muerto, pero que no creían que estaba muerto. Después nos contó que los salió a correr la policía y ahí se metieron en la casa. Cuando nos contó eso, yo dije: 'No, amigo... a la persona esa la mataron'. Y fuimos a ver qué onda", cuenta en el audio el joven.

"Fuimos a preguntarle a la policía y nos dijeron que anoche, una manada de chicos, le habían pegado al chicos ese y a todo su grupo de amigos, pero terminaron con la vida de ese chico", añadió.

"Yo me cagué hasta las patas y dije: 'Ustedes están re locos, amigo. Andá a levantar a los pibes ya y tómense el palo para Zárate. Vayansé'", manifestó en alusión al consejo que le habría dado a Blas Cinalli. "No, no que están flasheando acá en Gesell, están exagerando todo", habría sido la respuesta de Cinalli.

Alertado por la situación, el joven tomó sus pertenencias de la casa de los rugbiers y se fue con sus amigos a la puerta del hotel a esperar para hacer el check-in.

"Después fuimos y los tenían en el piso tirados alrededor de la casa y se los llevaron a todos detenidos", agregó.

"Eso porque salieron mamados, empezaron a pelear... Son los que juegan al rugby, son enormes, grosos y no se midieron. Tienen fuerza, los cagaron a patadas en el piso y lo mataron. Nada más eso, pero yo no tengo nada que ver. Yo no me voy a andar metiendo en eso papi, en una muerte, que me voy a andar metiendo en eso", añadió.

Por otro lado, desde hace unas horas el hashtag #yoapoyoalosrugbiers se convirtió en tendencia en Twitter con miles de comentarios de repudio a la campaña viral que se inició desde algunas cuentas sin seguidores como @rugbiers1215458.

En medio de la indignación y el debate que generó la insólita iniciativa, varios internautas especularon que la acción fue impulsada y pagada por familiares y allegados de los detenidos.

Rugbiers on Twitter #yoapoyoalosrugbiers SI LES DUELE ESTO INAGINATE CUANDO SALGAN JAJAJAN SE VAN A QUERER MATAR — Rugbiers (@rugbiers1215458) February 25, 2020

Rugbiers on Twitter Son inocentes les guste o no #yoapoyoalosrugbiers — Rugbiers (@rugbiers1215458) February 25, 2020

Pamela Ulivars on Twitter #yoapoyoalosrugbiers vamos chicos q cada vez son más los q los bancan yo los banco y creo en ustedes y se que pronto se va aclarar y todo lo q dicen los medios es mentira yo apoyo a los chicos pic.twitter.com/sHmQ9RDhz9 — Pamela Ulivars (@PUlivars) February 25, 2020

Rugbiers on Twitter Que lindo feriado para decir #yoapoyoalosrugbiers — Rugbiers (@rugbiers1215458) February 25, 2020

Gustavo Gonçalves on Twitter Burlando tiene un contrato macabro con los medios. Está vendiendo textos, videos y fotos a canales de televisión. ¡ALGUIEN LLAME A LA POLICÍA!#yoapoyoalosrugbiers pic.twitter.com/8HFnXdzhok — Gustavo Gonçalves (@eutireiumafoto) February 25, 2020

Losapoyo on Twitter Demostremos que ellos no estan solos.. #yoapoyoalosrugbiers pic.twitter.com/M5CtI7eNvY — Losapoyo (@Losapoyo1) February 25, 2020

on Twitter Que es este delirio? https://t.co/bboEFIIfjM — (@connieansaldi) February 25, 2020

mrpuppybutthole137 on Twitter Gente el #yoapoyoalosrugbiers está manijeado por personas allegadas a los asesinos y otras cuentas trolls, por ej. Esta cuenta tuiteaba sobre asuntos de Brasil hace 5 dias, ahora habla un perfecto Castellano y tiene fotos del seno íntimo de ellos (sigue el hilo) pic.twitter.com/RDAlZuavB3 — mrpuppybutthole137 (@mrpuppybutthol1) February 25, 2020

⊰⊹ᑎᗩ⊹⊱ on Twitter Éste país me decepciona, un puto #yoapoyoalosrugbiers ¿Estás mal de la cabeza? Estos pibes fueron, golpearon a Fernando y lo mataron, es una atrocidad, no hay justificación para ese acto de mierda y lo peor es que es tendencia, posta, ¿Hasta dónde llegamos como sociedad? — ⊰⊹ᑎᗩ⊹⊱ (@Nazi_girl_) February 25, 2020

LEÉ MÁS

Chocó auto en el que viajaba su familia y murió sobrina

La Plata: violenta golpiza a chica que terminó noqueada