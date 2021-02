Ruggeri sobre el lío en Boca: "Nosotros nos reunimos para echar al presidente"

Oscar Ruggeri no pudo evitar dar su opinión sobre el tema del momento: la grieta en Boca entre los jugadores y el Consejo de Fútbol. El Cabezón recordó que durante su etapa en el club, en 1984, hubo una crisis profunda y que el plantel se juntó en el vestuario para votar y echar al presidente .

"La que yo tuve en Boca... esto no existe", comenzó Ruggeri en el programa que conduce el Pollo Vignolo en ESPN. "Nosotros nos reunimos en el vestuario para echar al presidente", chapeó el exdefensor ante la sorpresa de los periodistas.

"Nos reunimos y fue muy simple. Si no se va el presidente, yo me voy. Votamos y fue bastante parejo. Un poquito más para que se vaya. Salimos y se lo íbamos a comunicar, pero se complicó. El grupo que votó por mayoría, después no quiso. Los que dijimos que sí, nos fuimos del club", remató Ruggeri.