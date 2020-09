Ruggeri minimizó a La Bombonera y se armó; ¿qué estadios son más 'picantes'?

En ese contexto, el Cabezón, con pasado en el Xeneize y en River sorprendió con una afirmación sobre el emblemático estadio azul y oro que provocó malestar entre los fanáticos del club.

“Si están sin público todas las canchas, ¿en qué te afectan? Cuando están los hinchas, vayas a la cancha que vayas, es difícil. River viene ganando hace cinco años y ahora resulta que no, que la cancha no incide. La de Racing, con la cancha llena, con todos sus hinchas, ¿te parece una cancha fácil para jugar? Defensa y Justicia es difícil”, enumeró el ex defensor campeón del mundo con la selección argentina en México 1986

Y fue más allá contra el estadio boquense. “Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve... Que hace de todo, la cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana, ¿qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?”, ironizó.

"Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no pasó nada", aseguró el "Cabezón", rememorando sus épocas de futbolista. "He ido a un montón de canchas más complicadas", afirmó.

Vignolo entonces le consultó sobre su experiencia cuando le tocó jugar en la Ribera. “Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros. Es mentira, eso (el rótulo de que la Bombonera tiembla) lo pusieron de la época de Bianchi, pero después estuvieron 13 años que no pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido la Copa después?”, insistió.

Luego, el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente buscó bajarle el tono a sus palabras: “Es un estadio importante, pero también me tocó jugar en la cancha de River con la gente en contra, y también en la cancha de Racing, que debe ser la gente en la que más fuerte me putearon. Pero una vez que salís a la cancha no tenés miedo. El tema es cuando te estás cambiando previo al partido”.

Para concluir su argumento, Ruggeri mencionó los estadios más “picantes” en los que le tocó jugar. “Hay otras chanchas, por ahí sin tanta historia, y son complicadas. A mí me encantaba cuando me puteaban. Si no me puteaban, algo estaba pasando”.

"LA CANCHA VIEJA DE COLÓN ERA TREMENDA, BAJABAS DEL MICRO Y NO HABÍA UN VIDRIO SANO" - Oscar Ruggeri recordó cuando iba a jugar al Cementerio de los Elefantes.

“Yo fui a Tucumán te tiraban con el rulero y el globo atrás, te pegaban acá, ¡ay! Bolitas de acero te tiraban. Hay canchas picantes, acuérdense la de Colón, antes de que hicieran la nueva, había que ir, había que poner ahí. Bajabas del micro y no había un vidrio sano”, concluyó.