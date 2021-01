Russo dejó a Pavón afuera de a lista de la Copa Libertadores

Boca no modificó la nómina de futbolistas habilitados para participar de las semifinales de la Copa Libertadores y de una posible final, por lo que Cristian Pavón quedó afuera de la consideración del técnico Miguel Ángel Russo , tras finalizar su vínculo con Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.

El elenco estadounidense no hizo uso de la opción de compra de 20 millones de dólares que tenía para adquirir el pase de "Kichan", por lo que retornó a la Argentina hace dos meses, pero aún no asistió a ningún entrenamiento para hablar con el DT y definir su futuro, algo que se preveía para el viernes último. El técnico decidió enfocarse en los jugadores con los que viene trabajando hace meses y no sacar a nadie de la lista copera.