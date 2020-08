Russo limpió a varios en Boca y espera por Cardona

No fueron los únicos que debían regresar de sus préstamos, aunque en el resto de los casos todos fueron borrados por Russo. Ellos son Nazareno Solís, Franco Cristaldo, Julián Chicco, Gonzalo Lamardo, Agustín Heredia, Tomás Fernández y Gonzalo Goñi. Algunos tuvieron más chances que otros en poder vestir la camiseta azul y oro, aunque lo que es cierto es que ninguno se pudo asentar. Es por eso que ni el cuerpo técnico ni la dirigencia optó por mantenerlos.

Lamardo, Heredia y Fernández consiguieron marcharse a préstamo a Cerro Lago de Uruguay, con cláusulas de compra bastante bajas. Goñi corrió con más suerte y fue transferido a Godoy Cruz de Mendoza, un club con buenas aspiraciones en el campeonato local. El resto de los futbolistas fueron apartados y se encuentran entrenándose con la Reserva conducida por Sebastián Battaglia a través de zoom, por lo que tampoco pueden pisar un campo de juego.

Antes de que comenzaran nuevamente los entrenamientos, el DT hizo un pedido muy claro y fue mantener a la base que viene de consagrarse campeón de la última Superliga. Luego de varias negociaciones se cumplieron casi todos los deseos del entrenador con la continuidad de Franco Soldano, que renovó su préstamo y firmó su nuevo contrato en el día de ayer. A esto de se le suma también los vínculos renovados para Carlos Tevez y Mauro Zárate.

En cuanto a incorporaciones, Riquelme fue en la búsqueda de nombres que le den un verdadero salto de calidad al plantel, y no sólo sumar nombres. Por esta razón se buscó la incorporación de Mauricio Isla, lateral chileno que le dijo que no al xeneize, y William Tesillo, central colombiano que no fue liberado por León de México, ya que no hubo acuerdo económico. Hoy en día lo más probable es el arribo del Edwin Cardona, aunque tampoco está confirmado.