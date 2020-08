Cuando Bielsa llamó a Neuquén para agradecer y no le creían que era él

-No, le pido me disculpe, soy Marcelo Bielsa y quería agradecerle la deferencia de ponerle a la filial de Newell’s de Neuquén mi nombre. Y también conversar algunos minutos si no lo encuentro ocupado...

Palabras más, palabras menos, la simpática e increíble anécdota se dio hace algunos años, “en 2011, justo antes de que su Bilbao jugará la final de la Copa del Rey con el Barcelona. El me llamó a casa en Neuquén, luego de una carta que le hicieron llegar de mi familia, yo pasaba por un momento especial en mi vida y hablamos como 15 minutos. Antes de uno de los partidos más importantes de su carrera, lo que demuestra como es él. Así de simple y de grande. Es tal como se muestra, perfil bajo. Yo atiné a grabar la charla pero como no tenía nada a mano, agarré una bírome y comencé a escribir sus frases”, cuenta aún deslumbrado Nacho Armida, el presidente de la agrupación leprosa en esta capital.

Preside la misma desde su fundación, en 2010. Son alrededor de 250 sus integrantes y no paran de crecer. “Al principio eramos todos rosarinos y ahora la mitad es neuquina, nosotros inculcamos eso, el federalismo. Y ya que estamos en el interior, que se hagan del más grande del interior”, saca pecho el muchacho.

Tan fanáticos de La Lepra como del Loco, admite que “nos juntamos a ver sus partidos dirija al equipo que dirija y festejamos sus triunfos como el reciente ascenso a la Premier casi como si fuera un campeonato de Newell’s. Es el máximo ídolo del club, por eso la elección del nombre de la filial fue por unanimidad”, explica mientras recuerda los viajes al Parque Independencia y al exterior por torneos internacionales. También las juntadas para “las fechas patrias”, como llaman a aniversarios de títulos y a memorables triunfos clásicos ante el Canalla.

Filian Marcelo Bielsa Neuquén Newells

En Neuquén como en el Coloso

Orgulloso de haber visto con la rojinegra a Maradona, ahora Ignacio y sus compañeros de emociones sueña con que Messi siga los mismos pasos y antes del retiro se ponga la camiseta del club del que es hincha.

Hace gala junto al resto del famoso fanatismo rosarino. Por eso no sorprendió que en la pasada Neuquén Cup, los integrantes de la filial Marcelo Bielsa fueran con “bombos y banderas” a alentar a los pibes como si estuvieran en el Coloso. Aguante que llamó la atención de los presentes que no podían creer el clima de cancha que le metieron los leprosos.

“Así venga la primera del club ó chicos de 12 ó 13 años allí estamos, los colores por sobre todo”, explica Ignacio la lealtad hacia el querido "Ñuls".

Le desea “suerte” al neuquino Joaco Torres que se reintegró a La Lepra tras un paso por Europa, chicanea a los “sin aliento de Central” y por último responde con tono jocoso una pregunta de respuesta previsible.

¿Quien es el mejor DT del mundo? “Lo dijo Guardiola, es Marcelo Bielsa” .