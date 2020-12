Russo, molesto por el empate: "No se puede dar ventaja"

"No nos sentimos superados en cuanto al juego. Hubo muchos futbolistas que no suelen jugar habitualmente y a veces pasan estas cosas. Cuesta mantener el ritmo. Fue un partido duro, pero lo podríamos haber definido. Nosotros confiamos en todos, que tienen que aprovechar estos momentos", dijo Russo. Y añadió: "En el fútbol argentino no se puede dar un centímetro de ventaja. Arsenal siempre es fuerte en la pelota parada y la aprovechó sobre el final. Me molesta no llevarme los tres puntos de la Bombonera".