Campazzo debutó en la NBA: "Fue un sueño hecho realidad"

https://twitter.com/falta_tecnica/status/1337974245540982785 #NBA



Compacto completo con la actuación de @facucampazzo en su debut de pretemporada como jugador de los @nuggets.



8 puntos

1/3 3P 2/3 2P 1/2 TL

1 rebote

3 asistencias

1 recupero

⏱ 24:12 en cancha pic.twitter.com/wUIHp6HEDG — Falta Técnica (@falta_tecnica) December 13, 2020

"Me sentía un poco nervioso. Era el primer partido: era algo muy grande y muy importante en lo personal», confesó Facu, tras en partido de preparación, y agregó: "Pero en todo momento me sentí apoyado, me dieron confianza, me dieron tranquilidad para jugar. Así que nada, es muy buena la química y la unión que tiene este equipo y lo queremos demostrar en cada partido".

El exjugador del Real Madrid también subrayó que la entrega y la intensidad seguirán siendo sus señas de identidad en esta aventura en la NBA. "Este es mi juego, me gusta darlo todo siempre, dar el cien por cien: poner pasión y mi corazón en el partido", indicó.

image.png

El máximo anotador del equipo de los Nuggets resultó el pivote serbio Nikola Jokic, quien culminó con un saldo de 26 tantos (8-9 en dobles, 1-2 en triples, 7-7 en libres), 10 rebotes, 5 asistencias y un recupero en los 22 minutos que permaneció en cancha. Además, el escolta Gary Harris acumuló 11 tantos, 3 pases gol y 2 rebotes en 24 minutos.

En los Warriors, el reserva Kent Bazemore anotó 13 puntos y capturó 5 rebotes, mientras que el armador Stephen Curry colaboró con 10 unidades y 3 asistencias.

El próximo amistoso de los Nuggets será el miércoles 16 ante Portland Trail Blazers.