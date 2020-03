Ruta 22: lo amenazó un limpiadrivios con un cuchillo y le dio todo su dinero

“Yo estoy igual que vos”, fue la respuesta del conductor ante la insistencia. Sin embargo, allí entró en escena la pareja de la mujer, quien directamente sacó un cuchillo tipo Tramontina para intimidar al automovilista y además lo tomó del cuello, aprovechando que llevaba el vidrio de la puerta del auto bajo.

robo-de-limpiavidrio.jpg

“El novio o marido, no sé que sería, se acerca y me dice ‘vos me tenés que dar plata porque nosotros vivimos de esto’ y sacó un Tramontina. Tenía los vidrios bajos y me agarró del cuello”, detalló el hombre.

“Zafé porque tenía 100 pesos. De los nervios le di ese dinero, que era lo único que tenía, pero le pedí que no me hiciera nada”, agregó Elio.

Vivanco reveló que ninguno de los demás automovilistas que estaban cerca de él intervino ante esta situación. “Los autos que tenía a mi costado no hicieron nada, miraban para adelante”, manifestó un tanto dolido.

Por último, confesó que no es la primera vez que estas personas accionan así. “A esta chica siempre la veo haciendo quilombo. Además, tiene a los nenes debajo de un árbol para que la gente les de dinero, los usan”, cerró indignado.

LEÉ MÁS

Ruta 7: se despistó luego de agarrar un pozo de lleno

Una falla en el Sistema Interconectado dejó sin luz a varias ciudades del país

Quedó en medio de una pelea de hermanos y terminó con quemaduras