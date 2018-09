Todo comenzó con una foto que posteó el protagonista de 100 días para enamorarse en las redes sociales. En la postal se lo ve posando en la previa de la pelea del kasajo GennadyGGG Golovkin y el mexicano Saúl Canelo Álvarez que se realizó en Las Vegasjunto a Mateo, el mayor de sus hijos.

"¿Hijo tuyo y de quién? Está grande, parecen hermanos", consultó una seguidora, entre el casi millón que tiene en Instagram. Otra internauta respondió con total seguridad que el actor había tenido a Mateo "con la Negra Vernaci", y Sabrina Rojas no dejó pasar el error.

Desde Buenos Aires, en donde se quedó al cuidado de sus dos hijos, la actriz intervino en la conversación que se generó en la red social: "¡Nooo, no es hijo de Vernaci!", exclamó.

Es que si bien el actor y la conductora radial estuvieron en pareja durante cuatro años, él ya era papá de Mateo (16), de una relación anterior.

Castro no suele hablar de la madre de su hijo porque no pertenece al medio. Poco se sabe de ella, aunque sí de la excelente relación que mantienen su ex y Rojas.

