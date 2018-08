Luciano Castro se quedÃ³ dormido y chocÃ³ contra un Ã¡rbol

El periodista, Lío Pecoraro fue quien dio la noticia a través de su cuenta de Twitter: ” Chocó Luciano Castro. Desde San Martín corre la información que se quedó dormido e impactó su vehículo contra un árbol”, escribió.

“Está bien, fuera de peligro. Rumbo a la grabación de #100Días”, completó Pecoraro para llevarle tranquilidad a sus seguidores, quienes no tardaron en manifestar su preocupación al respecto.

Dde San Martín corre la información que se quedó dormido e impactó su vehículo contra un árbol.

Está bien, fuera de peligro.

Aunque el actor no se manifestó al respecto, su pareja, Sabrina Rojas, confirmó la información dada por Pecoraro. No obstante, aclaró que el episodio no ocurrió este martes por la mañana como había dicho el periodista, sino la semana pasada.

