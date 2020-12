Salarios y aguinaldos en riesgo sin el programa ATP

Sin embargo, el resto del comercio, hoteles y restaurantes, además del sector de servicios, las dificultades son mucho más complicadas sin un programa ATP. Adrián Lampazzi explicó que los peores rubros son los que están ligados al espectáculo y las empresas de eventos. “No abrieron y no van a abrir”.

Asimismo, respecto a la empresas turísticas, que dejarán de percibir el programa ATP, se verán complicadas: “Ahora se abrió el turismo pero el movimiento es mínimo; no es sustentable. Ahora tenés que pagar la luz que a fin de año se termina. Y están los cortes de luz: la Cooperativa Eléctrica ya manda renegociación de deudas. etc. La ATER está mandando intimaciones. Y el gobierno dice que no va a haber ATP y va a haber créditos pero hay muchos que ya sacaron créditos y tenés que empezar a pagar: no pueden sacar nuevos”.