Salió chape múltiple

Tras contar que la bailarina y actriz neuquina y Lucas “chaparon” con Facu Mazzei en un boliche, el bailarín dio detalles de cómo sucedió el episodio. “Bueno, yo estoy soltero. Ya que vamos a contar, contemos todo: estábamos pasando una buena noche, era el cumpleaños de Lucas, vino Sofi y me dijo ‘es el cumpleaños de mi amigo, ¿te lo podés chapar?’. Y yo le dije ‘yo me lo chapo si te chapo a vos primero’”, arrancó Mazzei.

El instagramer, que tiene un millón de seguidores, intervinó y respaldó a Facu: “Fue literalmente así. Se la chapó a Sofi y me chapó a mí. Después bailamos toda la noche”. Lejos de ponerse nervioso durante el vivo, Mazzei le agregó más pimieta y detalles al tema: “Los dos besan muy bien. Me gustó”.

Para finalizar la anécdota, Spadafora confesó que el “chape múltiple” ocurrió en septiembre de 2019, antes de la pandemia de coronavirus.

Sofía Morandi en abril ya había contado que experimentó un trío junto a una amiga. La participante del Cantando contó que todo se dio en un boliche. Si bien el joven a compartir se fue primero, la amiga de Morandi le mandó un mensaje para coordinar. “El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga… y ahí, nada… Tipo, vinito, vinito y festichola”, le confesó Morandi a Santiago Maratea.

Lourdes confesó que La Princesita tiene mala energía

Lordes Sánchez desde Twitter no para de dar sus críticas a todo lo que pasa en el Cantando. Esta vez la panelista de canal Nueve se refirió a uno de los miembros del jurado. La bailarina que hizo de BAR en el reality diálogo con la cronista de LAM y fue contra Karina La Princesita, quien según ella tiene “mala energía”. “Yo soy como la voz del pueblo, todo el mundo piensa igual”, dijo Sánchez, luego que Maite Peñañori le dijera que estaba “picantísima” en Twitter.

“Y Karina malísima, estuvo irónica y pidió ‘que te pongan otra sillita’”, agregó la movilera. “Lo que menos quiero es que ella me vea, para que me tire su mala energía. Ella va con la lista del súper a todos lados, para reclamar cosas que pasaron en 1810”, atacó Lourdes contra la jurado.

La esposa de Chato Prada (productor) luego pasó a las comparaciones: “Pampita es una gran jurado, Karina está haciendo su camino en esto del jurado. Está bien, pero a veces no. Y para eso estoy yo, para corregirla. Para mí, al Cantando el falta un BAR”, sostuvo la panelista de canal Nueve.

Lourdes, que se ilusionaba con estar en un sillón del jurado del Cantando, continuó picante y dijo que los participantes “no entienden mucho al jurado”. “Lo que pasó con Sofi Morandi no lo entiendo. Yo, que estuve en el piso, se escucha diferente. Pero Sofi me pareció que la rompió, ya es mucho pedir que alguien del Cantando no desafine”, aseguró Sanchez.

Karina: “Bardea en Twitter y de frente no se anima”

“Hace falta una quinta silla para Lourdes que sabe de canto. ¿O no? Se la pasa tuiteando y tiene razón. Estaría muy bueno”, fueron las picantes palabras de Karina al desayunarse que la bailarina no estaba de acuerdo a veces con sus devoluciones

En una nota con Hay que ver, La Princesita redobló la apuesta y le tiró un palito a la panelista: “Lourdes bardea en Twitter y después viene acá y no dice todo lo que dice. Con todos pasa lo mismo, tuitean, dicen cosas y después de frente nadie se anima a decir las cosas”, lanzó la cantante.

La liquidó

Picante e irónica, la creadora de “Con la misma moneda” habló de la carrera musical de Lourdes: “Tiene un disco, está bueno que gente que tiene un disco y sabe venga. Sos malo, dicen que tuitea. ¿Por qué no le ponen una silla acá en el jurado?”. Y al confesar que no conocía los temas de Sánchez, agregó: “Es que ella maneja un público de niños”.