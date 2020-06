Salir a flote: seis historias de comerciantes locales

Osvaldo Martínez es un artesano de la prolijidad. Desde hace 18 años se dedica a la colocación de pisos flotantes. Muchas de las casas de Cipolletti, Neuquén, la región del Alto Valle e incluso del interior neuquino, tienen sus revestimientos. “Es que los clientes me llaman por recomendación”, cuenta Osvaldo orgulloso. Desde el mostrador de Decor House -en pleno corazón de la ciudad cipoleña- relata: “Trabajo solo haciendo la instalación de pisos, me tomo mi tiempo…cortando, midiendo, pero al final de la jornada me voy satisfecho de los domicilios”. Así tal cual como lo cuenta. Osvaldo se viste de mameluco, tapaboca en rostro, kit de desinfección en mano, y parte a realizar su trabajo -que retomó con todos los recaudos extremados- desde principios de mayo. “Llego al domicilio con la vestimenta especial, desinfecto el dormitorio u espacio que debo revestir y me encierro a trabajar. La mayoría de las veces no hay familias viviendo en esas casas por eso no se corre ningún tipo de riesgo; pero estén o no las personas, yo desinfecto la habitación tanto al llegar como al irme”, explica. Y luego al llegar a su hogar “rocía todo con alcohol y lo deja ventilando”, agrega.