Saloniti: la circulación comunitaria "no altera la temporada"

“Desde el punto de vista turístico, no modifica el trabajo que tenemos por delante de pensar la temporada, porque la declaración iba a llegar más tarde o más temprano, era inevitable, pero no cambia el norte que nos trazamos para la temporada y en el que tenemos que seguir trabajando”, resaltó.

Opinó que el freno a la pandemia no puede estar atado a una limitación de la actividad turística porque “tenemos que saber convivir con el virus”. Aseguró que “no hay ningún requisito que garantice que alguien no va a tener Covid o que la persona que venga no lo tenga, entonces, me parece más sano ser prácticos y asumir el cuidado individual”.

“La medida que anunció el gobernador de no pedir hisopado me parece inteligente y necesaria, porque el PCR no es ninguna garantía, porque quizás la gente venga confiada con el PCR y tenga algún síntoma a los cinco o seis días”, afirmó.

Comentó que la habilitación en noviembre del turismo de segundas residencias y la pesca no incidió en la ciudad, “porque no se ha visto un impacto” e indicó que la fecha “que importa es a partir de diciembre, que es para cuando tenemos que estar absolutamente preparados”.