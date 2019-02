Salvemos al Cenard, el grito que se replica en el Valle

La medida, antipática por cierto, generó mucha resistencia y ayer en Buenos Aires hubo una protesta y un abrazo simbólico al Cenard (ver aparte). LM Neuquén recogió calificados testimonios de deportistas locales y hasta un ex ministro de Deportes habló del tema vía LU5.

Cuatro voces

El fondista sanmartinense Javier Carriqueo, que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, se siente desconcertado. “Esto significa una disminución en el rango de jerarquía. El resto de países de la región apuesta por la creación de ministerios en deportes como Brasil y Chile. En aquellos países que tienen ministerios han registrado una notable mejoría en los medalleros de Odesur o Panamericanos, mientras que Argentina está estancada”.

Nicolas Millet, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Beach Handball, consideró: “Sorprendió porque fue de golpe. Desde mi punto de vista y el de mis compañeros, consideramos que la secretaría venía haciendo bien las cosas”.

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo se está mudando de Núñez hacia el Parque Olímpico (Villa Olímpica de Villa Soldati). “Todo genera muchas dudas. Están tratando de vender el Cenard hace rato, ¿y ahora este cambio sin debate? Me suena a que de a poco están vendiendo todo”, destaca Lorena Briceño, judoca que fue parte de los JJ.OO. en Pekín.

Claudio Morresi es el ex secretario de Deportes de la Nación y en diálogo con LU5 explicó. “Por más alquileres que hagas de la cancha de Las Leonas, de gimnasios y demás, con esa plata no alcanza para hacer funcionar correctamente al deporte. Vemos que van a empezar a vender terrenos, que se van a perder lugares y esto haría un gran retroceso en el deporte argentino”.

El hecho de que no se haya debatido y que haya salido por decreto generó más polémica. “No es bueno dejar de lado a las partes implicadas y dejar sin voz a aquellos actores del deporte. Esto habla un poco de la soberbia con la que se actuó y se llevó adelante esta idea”, afirmó Carriqueo. En contrapunto, Nicolás Millet dijo: “Ojalá cumplan con todo lo que dicen. Si no se debatió el tema, no me importa mientras cumplan con seguir trabajando a través del Enard y el tema de las becas”.

En relación con las asignaciones deportivas, Briceño sostuvo: “Siempre se atrasó mucho la secretaría para pagar. Sacaron y bajaron muchas becas, por eso pagaran más rápido”.

Una particularidad se da en las redes sociales oficiales. En Twitter, la cuenta figura como Agencia de Deporte Nacional (@DeportesAR) mientras que en Facebook aún aparece como Secretaría de Deportes de la Nación (@SecretariadeDeportesdelaNacion).

3000 millones de dólares, el negocio inmobiliario

Se estima que la venta del predio donde funcionaba el Cenard en Núñez es de 3000 millones de la moneda norteamericana.

Sin dudas, hay un negocio detrás de la movida sin reparar en el daño deportivo. Tristísimo por donde se lo mire.

