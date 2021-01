Salvio avisa: "Es posible que me vaya, acá gano la mitad"

Ofertas para ganar mucho más que lo que está embolsando en Boca , el ex Lanús y Benfica ya tiene. El lejano fútbol de Arabia Saudita ya se hizo notar sobre su mesa, pero al ex de la Selección Argentina le tira algo más seductor desde lo deportivo.

Pero además, dejó en claro que el proyecto de familia es radicarse en un futuro cercano en la ciudad española de Madrid.

“No voy a mentir. Acá ganó la mitad de lo que tenía en Portugal, pero lo que te da Boca es otra cosa. Por eso no puedo asegurar 100% que me voy a quedar. No puedo decir eso”, respondió ante la consulta.

“No tengan dudas que lo puedo firmar en Arabia en lo económico es muy superior. Pero quiero esperar”, amplió.

Más allá que dejó en claro que si se tiene que quedar lo haría con gusto, en Boca ya todos imaginan un plantel sin él. Están convencidos que lo visto en San Juan por la final de la Copa Diego Maradona fue lo último de él en el club.

https://twitter.com/ovacion24/status/1351588692620685314 Salvio afirmó que puede irse de Boca: "Si viene algo mejor para mí, me voy a ir"pic.twitter.com/xjqLWCV8BB — Ovación24 (@ovacion24) January 19, 2021

Y atención, porque si bien los números que liberaría el Toto en el presupuesto no son tan tentadores para un top europeo como él cuando se vino de Benfica, se abre una ventana muy importante de incorporación para el plantel de Miguel Ángel Russo. Si hay personas que no están de vacaciones en el fútbol argentino, esos son los dirigentes porque el mercado de pases está a pleno.

-> Otras frases de Salvio

• “Venir a la Argentina fue lindo por la familia. La vida que llevan mis hijos acá es totalmente diferente. Puesto estar en 25 minutos tomando mates con mi mamá”.

• “A mi estilo de juego, le convenía que Cardona (Edwin) estuviera siempre”.

• “Estamos en igualdad de condiciones con River. Tal vez con otro estilo, pero podemos competirle de igual a igual. Sin miedo”.

• "Me hago cargo de la pelota que perdí en el segundo gol de Santos, pero atrás mio habían 5 compañeros. El equipo pudo haber hecho algo".