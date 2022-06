Salvio se va de Boca y ya le dio el sí a su nuevo club

El paso de Eduardo Salvio en Boca parece haber llegado a su fin y el desenlace no resultó ser el que todos esperaban. Según informaron algunas fuentes cercanas al club de la Ribera, Toto, cuyo contrato vence el próximo 1 de julio, y el Consejo de Fútbol no llegaron a un acuerdo y el ex Benfica se marchará en condición de jugador libre.