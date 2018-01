Salvó a una chica de que la maten y terminó apuñalado

El hecho ocurrió el domingo en Gobernador Asmar y Belgrano, y ayer lo relató Emanuel a LU5 .

Eran alrededor de las 17:30, cuando los gritos de una adolescente de 16 años que era agredida por quien se supo luego era su ex pareja, lo pusieron en alerta.

“La chica le pedía que pare, le estaba pegando con unas ganas que era inevitable intervenir. Había una obra y la tenía contra las chapas”, afirmó Emanuel.

De inmediato intentó reducir al joven, de 25 años, pero este comenzó a pegarle. “Traté de defenderme, pero me ganaba en fuerza, en agilidad y en tamaño”, señaló.

Luego, Emanuel recordó que alguien le gritó “cuidado que tiene un cuchillo”, y fueron sus reflejos los que lo salvaron de lo que podría haber sido una puñalada al corazón.

“La puñalada la detuve justo cuando iba al corazón, alcancé a meter la mano, me di cuenta porque tengo una lesión en el costado intercostal donde está el ventrículo izquierdo. Me cubrí justo”, describió el hombre, que terminó con una herida en el brazo izquierdo.

Al verse la herida, se sacó la remera para contener la hemorragia y personal del SIEN lo trasladó al hospital Castro Rendón, de donde ya fue dado de alta.

“No volvería a actuar así”, sentenció Emanuel tras lo sucedido, aunque recalcó: “No estamos en un momento en que podamos quedarnos de brazos cruzados. Si no actuamos, las cosas no cambian”.

Al respecto, el comisario Henry Leppe indicó que el agresor fue detenido a cuatro cuadras del lugar, en calles Roca y Combate de San Lorenzo, con el celular que le robó a la adolescente y el cuchillo de 15 centímetros con el que hirió al hombre. “Quedó a disposición de la Justicia. El celular y el cuchillo fueron secuestrados”, afirmó el comisario.

El femicida de Lorena está libre

El lunes se cumplieron los 15 días de prisión preventiva y Hernando Quintulef recuperó la libertad, aunque no podrá salir del país y deberá presentarse todas las semanas ante la fiscalía de Cutral Co. Está acusado de femicidio por asesinar de un disparo por la espalda a Lorena Carrasco, quien era su pareja, el 8 de enero. El crimen ocurrió en la casa que compartían en el barrio Progreso. En principio le impusieron tres meses de preventiva, pero luego le redujeron la cautelar. La familia de la víctima contó que ella vivía amenazada y era maltratada por Quintulef.

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.