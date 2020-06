Mientras se habla de un posible regreso al poderoso América, porque el zurdo zapalino dejó huella en Las Águilas (“por el cupo de extranjeros no es tan fácil”), el ex River tiene en claro dos cosas. Una es que piensa seguir jugando y la otra es que antes del retiro quiere cumplir el “sueño de hacerlo con mi hermano Fabián”, confiesa a LM Neuquén.

image.png

“No se me cruza por la cabeza el retiro, siento que aún tengo pilas para seguir mostrando lo que uno ha aprendido. Hay que esperar”, explica desde México. “Y cuando me retire quiero hacerlo jugando con el Fabi, es el sueño que tenemos ambos y que tiene toda mi familia”, agrega Cañito, como lo apodan en su entorno. Fabián, bicampeón en Colombia, también tiene futuro incierto y eso complica los planes. Pero nadie les quita la ilusión. “Ahora no lo veo pero por ahí el año que viene, en junio de 2021, puede ser”.

Elogios a Palermo y bromas

image.png

En Pachuca acaba de dirigirlo el Loco Palermo. Justo un símbolo de Boca al que enfrentó con el Millo. “La relación con Martín y todo su cuerpo técnico, con el Pato Abbondanzieri y el resto, fue muy buena. Son muy buena gente y eso es lo más importante”, destaca Sambu. “Como técnico es exigente, tiene su metodología de trabajo, le gusta el orden sin olvidarse de atacar. Desde que llegué me tocó jugar de doble cinco, me sentí cómodo, me dieron la confianza. Hicimos un buen campeonato, por un punto no nos alcanzó para la Liguilla. Gente muy humilde y trabajadora. Ojalá que les vaya muy bien donde puedan arreglar”, fue el deseo de Rubens. Las “clásicas” chicanas no faltaron este tiempo. “Había cargadas con ellos, con Cardona más que se enfrentaban seguido River y Boca. Cargadas sanas”, culmina quien a la vez es amigo del Pipa Benedetto. Rubens Sambueza, gran jugador. Y gran hermano

"Y si no, lo cumpliremos en Zapala al sueño"

Opinión. Fabián Sambueza, hermano de Rubens

Ojalá Dios quiera que nos podamos juntar en el fútbol profesional con mi hermano Rubens, es un sueño que yo también quiero cumplir, la verdad que sería algo muy lindo y hermoso. Creo que estamos a tiempo de cumplir ese deseo que nos acompaña desde hace tanto tiempo y puede darse, seguramente sería una alegría para toda la familia.

Pero bueno, en el caso de que no se nos de, ya hablamos del tema con mi hermano y no tendríamos problemas en retirarnos en Zapala, en algún club de allá o en algún equipo de veteranos que nos abra sus puertas, sea el torneo que sea.

La verdad que es muy lindo escuchar de Rubens decir eso y se merece todo lo que vivió en el fútbol, su enorme carrera y todo lo que logró y sigue logrando porque es un gran jugador, muy profesional y a la vez una excelente persona.

image.png

