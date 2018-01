Sampa fue a ver al Pipa en el triunfo de la Juve ante el Genoa

En su radar estuvo sólo Gonzalo Higuaín, teniendo en cuenta que Paulo Dybala no jugó porque se está recuperando de una lesión que incluso lo puede marginar del Mundial si no se recupera a tiempo. El Pipa a pesar de que no jugó en ninguno de los cuatro partidos que dirigió Sampaoli por las Eliminatorias Sudamericanas (Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador), retornaría a la Albiceleste en su gira previa a la Copa del Mundo en la que jugará contra Italia y España en marzo.

Hoy se reúnen

El entrenador durante su ciclo les dio una oportunidad a Mauro Icardi y a Darío Benedetto como delanteros de punta aunque nunca descartó a Higuaín. Es por eso que hoy se reunirá con el Pipa y con la Joya, con quienes aprovechará para charlar de lo que quiere para el equipo.