Sampa ya plasma su "idea" con nombres

La formación que parece inclinar la balanza para el primer encuentro se conformaría con Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia (Lo Celso); Meza, Messi, Di María; Agüero. Una alineación que tiene varias sorpresas en base a lo que venía mostrando previamente el elenco nacional.

Una de ellas, la inclusión de Salvio como lateral por derecha -ya que habitualmente juega de delantero- es una apuesta que tiene que ver con el fuste del primer adversario, que en teoría no debería representar problemas para la defensa albiceleste. En este sentido, le daría más salida y ataque al conjunto debutante.

Por otro lado aparece Rojo en la zaga, una apuesta por lo demostrado en el Brasil 2014, mientras que en la mitad de cancha sucede lo mismo con el doble 5 que se repite respecto de la Copa del Mundo pasada.

Meza es quizás la mayor apuesta que parece ganar terreno en la consideración del DT, que podría emplearlo como volante por derecha en el tridente que acompañará unos metros atrás al 9, Agüero, que sería el centrodelantero por el que se inclina Sampaoli.

De este modo, el esquema 4-2-3-1 comienza a tomar forma con dos centrales bien definidos, dos laterales con proyección, un doble 5 clásico y tres mediapuntas por detrás del 9 de área tradicional. Algo distinto del esquema que pregonó en la previa, un 2-3-3-2, si bien este partido es el primero y la Selección probablemente variará a medida que los rivales también lo hagan, y en función de encontrar el equipo que pueda aplicar la idea que pregona el DT.

Ayer el único que tomó la palabra fue el manager del combinado nacional que alzó la copa en el 86, Jorge Burruchaga, quien habló sobre el primer partido de la fase de grupos y adelantó que “el primer partido es el más difícil, más que la final”.

Luego de esta frase, el Burru esgrimió sus argumentos para adjudicarle tal importancia al debut. “Te da la posibilidad, la confianza, la seguridad, eso de que encontraste el equipo que nos anda faltando. Y contrariamente te puede llenar de dudas”, afirmó el ex Independiente que fue subcampeón en el Mundial de Italia 90.

Por otro lado, el referente de la Selección habló de la relación que mantiene con el técnico Albiceleste. “Jorge es abierto, a veces me pregunta y me lleva a que le pueda hablar. Pero de ninguna manera voy a decirle que haga esto o lo otro porque no es lo que tengo que hacer”, concluyó Burruchaga sobre su relación con el santafesino.

4 días restan para el debut de la Albiceleste ante Islandia en Moscú..

Fiesta albiceleste

La previa del Mundial se vive de un modo especial para los argentinos que viajaron a Rusia para brindar su aliento al conjunto liderado por Lionel Messi.

En este contexto, los hinchas se hicieron presentes en la práctica abierta de ayer por la tarde y los jugadores se mostraron dispuestos a tomarse fotos y sumarse a la fiesta de sus aficionados. Además, hubo banderazos en la ciudad.