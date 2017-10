Si bien el que aún no aparece en la lista es el delantero de la Juve, Gonzalo Higuaín, Sampaoli tuvo palabras para él. "Higuaín es un jugador que está muy presente. Con él no hay que probar nada. Quedará en nosotros evaluar a Higuaín para ver si va al Mundial o no", dijo el entrenador.

Además, el DT confirmó que habrá convocados del fútbol local y aclaró: "Habrá jugadores de Boca y River, que se sumarán luego del Superclásico".

El encuentro con el equipo ruso será la primera experiencia de la selección en la tierra del Mundial 2018, con el capitán Lionel Messi a la cabeza y la mayoría de los futbolistas que lograron la clasificación hace 10 días en Ecuador.

Embed [SELECCIÓN MAYOR] Sampaoli dio la lista de futbolistas citados, que militan en clubes del exterior, para los próximos partidos amistosos pic.twitter.com/33tMxsKn2K — Selección Argentina (@Argentina) 20 de octubre de 2017