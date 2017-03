El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, sorprendió este jueves a los propios sindicatos local con el anuncio de los próximos aumentos paritarios: "A los sueldos bajos les aumentamos 60,7% y a los más altos un 38%", aseguró en diálogo con el programa Mañana Sylvestre, que se emite por Radio 10.

Según dijo Rodríguez Saá, con esos porcentajes, el salario más bajo de $ 9.835 pasará en septiembre a $ 15.802, mientras que los más elevados, que rondan los $ 28.192 llegarán a $ 38.905.

"El salario tiene que aumentarse para alcanzar la inflación producida el año anterior, y no es en base a la especulación de la inflación que viene, porque los salarios se depreciaron con respecto al año pasado", detalló. La medida alcanza a la administración pública, los policías, los trabajadores de la salud y los maestros, entre otros.

"En marzo fulminamos la línea de pobreza con $ 4.000 en marzo, que pasan línea de pobreza de San Luis de unos $ 11.000", agregó.

Al mismo tiempo, el gobernador reveló que el Plan de Inclusión Social, que involucra a unas 1.850 personas, que no tiene posibilidad de conseguir empleo, y se encuentran apenas por encima de la línea de indigencia. En este caso, Rodríguez Saá dijo que el incremento será de 188%, por lo que el beneficio sube de $ 2.500 a $ 7.200.

"Las cuentas de la Provincia dan para estos aumentos. Yo ya estoy preocupado por lo que puede pasar en diciembre con la inflación, si hay inflación en un bono. Por coparticipación recibimos, los mismos del año pasado más la inflación. Si sacas esa suma, claro que se puede, si estás pagando los salarios del año pasado más la inflación y claro que se puede hacer el esfuerzo, si se ha administrado y se ha preocupado por esto".

"No especulo que las inversiones van a venir a la provincia me van a salvar, van a venir a la provincia, van a crear empleo y vana a aumentar los sueldos. No creo que vengan inversiones tan generosos, vienen a ganar mucha plata a costa nuestra, si viene es razonable, y al Estado le conviene, si, pero tampoco vienen", señaló.

"Este aumento salarial para nada me va a frenar ninguna de los planes de inversiones del Estado provincial, que significan una transferencia de recursos a ala gente más humilde y una reactivación del comercio y las pymes de San Luis", remarcó.

"Con el gobierno de Macri hay 1.500 personas afectadas por el cierra de fábricas, que es una enormidad. Por eso lanzamos un plan de lucha contra la pobreza, que implica que el Estado va a empezar a participar en el comercio de la carne, frutas y verduras y los lácteos", sostuvo.

Por otra parte, fustigó al Presidente por referirse a la producción de arándanos en Tucumán y no en San Luis. "Acá se hacen plantines de arándanos, con tecnología. Mientras elogió a Tucumán, en San Luis la producción cayó. Su discurso fueron todos enunciados sin ningún plan, en qué están trabajando para luchar contra la pobreza, qué hacen", se preguntó.

"Gobernamos desde la periferia hacia el centro, si a los pobres y a los humildes les va bien, a nosotros también nos va bien", enfatizó, y agregó un pedido por la liberación de Milagro Sala. "Es una injusticia la detención y muy penoso lo del gobernador radical (Gerardo Morales)", completó.

"No somos nada populista, a lo sumo es Justicialista, con pensamiento y doctrina. Mi gobierno es absolutamente racional, no es basado en afecto y querer comprar a los humildes", concluyó.