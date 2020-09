San Luis: sacerdote celebró la muerte de una funcionaria

unnamed.jpg

Además de recibir muestras de dolor y destacando su figura, la publicación tuvo un sorpresivo y polémico comentario de un sacerdote. Se trata del cura párroco Juan María Casamayor, quien celebró la muerte de la funcionaria al señalar que ella “estaba a favor del aborto y Dios le concedió esa gracia, le abortó la vida”.

Tras varias respuestas de muchos vecinos del lugar que le reprocharon su accionar, el sacerdote borró el mensaje, pero ya se había viralizado y la polémica opinión motivó la intervención de la Pastoral de Comunicación de San Luis. “Ante las desafortunadas palabras del padre Juan Casamayor frente a la muerte de la viceintendenta Verónica Bailone, a quien he podido visitar durante su enfermedad en su propia casa, me he comunicado con él solicitándole pida disculpas por los mismos medios por el dolor y escándalo que ha generado”, explicó el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Bernardo Barba.

En un comunicado, el obispo de San Luis destacó la relación que él mismo tenía con la funcionaria y precisó que, por su parte, ya ha “saludado” y dado sus “condolencias a la familia” de la mujer, al tiempo que pidió “perdón en nombre de la Iglesia de San Luis” por los hechos de público conocimiento.