Sánchez: "Es increíble la humildad que tiene Manu"

Ricardo Galasso

galassor@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Mariano Sánchez, hijo del reconocido entrenador Oscar “el Huevo” Sánchez, quien llevó en el 94 a Emanuel Ginóbili a Andino de La Rioja para jugar la Liga Nacional e iniciar su prodigiosa carrera cuando aún el joven talento no había terminado la secundaria, brindó un campus para chicos de la región en el Club Pacífico. En una charla con este diario, con el sonido de fondo del pique de la naranja, desmembró anécdotas del mayor referente de la Generación Dorada y un emblema de San Antonio Spurs.

“Tuve la suerte de poder verlo de cerca de chico porque estábamos cerca de la familia y la madre de él, muy amiga de mi papá, es mi madrina”, contó el coach dedicado a la formación de chicos. “Por más que haya estado en la misma cocina, Manu nunca deja de aprender. El año pasado me tocó ayudarlo ante de los Juegos Olímpicos que marcó su retiro de la Selección y para mí fue como un sueño hecho realidad. Es increíble la mentalidad y la humildad con que entraba a la cancha a entrenarse, cómo escucha. Me pidió un consejo de cómo mejorar su seguridad de la mano derecha; hicimos ejercicios y practicamos simulación de movimientos de juego para que reacciones, y aprendí yo más de él ayudándolo que él de mí. Me explicó cómo tiraba la bandeja voleada, es increíble”, señaló.

“Es un jugador que sigue sorprendiendo a los 39 años. Él se fue adaptando a diferentes roles según lo que necesitaba el equipo y lo que necesitaba él del equipo. Me gusta siempre escuchar cómo fue pasando los objetivos. La gente lo tiene que aprovechar porque es el mejor ejemplo de Argentina”, afirmó.

"Los formadores tenemos que estar más cerca de los chicos y motivarlos más para sacarlos de la Play o del teléfono. Internet debe servir para que desarrollen su talento".Mariano Sánchez. Brindó en Pacífico un campus para chicos de la región.