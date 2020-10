Santa Fe: brutal asesinato de una militante feminista

El fiscal Carlos Zoppegni construyó que Gómez Pouillastrou quedó en encontrarse con una amiga para salir a caminar y por eso, dejó a sus hijas de un y cuatro años al cuidado de su ex pareja y papá de las menores, el concejal Lisandro Schiozzi. Sin embargo, la mujer nunca llegó a su destino.

Zoppegni señaló que al poco tiempo de haber salido de casa, la amiga con la que mantendría el encuentro llamó a Schiozzi para avisarle que aún estaba esperando a María Florencia. Preocupado, el concejal comenzó a llamar a su ex esposa para saber dónde estaba pero no encontró respuesta. Finalmente, hacia las 17, la Policía le comunicó el hallazgo de un cadáver. "Como premisa nosotros investigamos esto como un femicidio y tenemos la obligación de que más allá de que esté o no esté involucrada la ex pareja, se le secuestró el celular y se le toma declaración", relató el agente del Ministerio Público.

Por el momento, no hay detenidos y se esperan los resultados de la autopsia para saber si la joven fue abusada. Además, el fiscal detalló que la mujer tenía la ropa interior baja aunque no se hallaron rastros de semen. Por eso, el fiscal quiere saber si hubo algún tipo de acceso carnal. "La causa de la muerte fue un fuerte traumatismo de cráneo que puede haber sido con una piedra. Aparentemente, no habría intento de defensa", asentó.