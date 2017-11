Santa Genoveva: no queda otra que enrejar las puertas

La víctima, una joven profesora, alquila hace tres años un departamento sobre calle Pehuén entre Formosa y Basavilbaso. La noche del 1º de noviembre, cuando llegó a su casa, notó la puerta entreabierta y adentro encontró todo revuelto. “Me sacaron la computadora, ropa y cosas de la escuela que sólo me sirven a mí. Ellos seguro las tiraron por ahí”, contó Gilda.

La angustia, el malestar y la indignación eran aún mayores porque ella sabía que podía pasar en cualquier momento. Al poco tiempo que se mudó, les planteó a los dueños del departamento colocar una reja en la puerta de ingreso por seguridad, pero la respuesta siempre era la misma: “No te preocupes, que acá no pasa nada”. Hasta que un día le tocó y, para ella, esa situación pudo haberse evitado.

Un vecino los vio

Aún nerviosa por la situación, por saber que desconocidos revolvieron todas sus cosas, llamó por teléfono a sus familiares. Mientras estaba en la vereda, un vecino se acercó y le comentó que había visto a cuatro jóvenes, de menos de 20 años, salir de su casa y subirse a un Chevrolet Aveo gris.

El hombre no sabía si eran visitas de ella hasta que vio la desesperación de la joven. Con esos datos más la descripción de lo robado, radicó la denuncia policial en la Comisaría Primera.

Insólito

Los ladrones se tomaron en serio la visita a la casa de la joven. No sólo buscaron qué llevarse, sino que también consumieron comida. “Se llevaron un jugo y unas frutillas que había en la heladera, pero las latas de cerveza quedaron. Me lo tomo con humor porque, si no, me deprimo”, aseguró.

Además, recalcó que ante la inseguridad que sentía en su hogar había contratado un seguro, y con eso espera poder recuperar algo de dinero como para comprar una computadora nueva, la que necesita para trabajar.

Se le llevaron la bicicleta del patio

El jueves, cerca de las 23, ladrones se alzaron con una bicicleta marca Olmo All Terra rodado 26 de color blanco con gris oscuro, plateado, dorado y negro. Estaba en el patio de una casa del barrio Santa Genoveva y se presume que los delincuentes saltaron el portón de rejas para llevársela. La dueña, una joven estudiante, solicitó a todos sus conocidos a través de Facebook que si la ven o tienen datos se comuniquen con ella.