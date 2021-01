Santos denunció que apedrearon el micro, pero el chofer dijo que fue una rama

Anoche, minutos después del empate entre Boca y Santos , el plantel brasilero denunció que el colectivo que trasladaba al plantel había sido atacado con proyectiles. Sin embargo, hoy habló el chofer que conducía el vehículo y explicó que los daños en el micro los produjo una rama y no piedras, como había informado el rival del xeneize por las semifinales de la Copa Libertadores.

La versión de la institución no concuerda con la descripción de los hechos que dio el Gringo, el chofer que traslado al plantel brasileño que fue el mismo que llevó a Boca al Monumental en la final de la Copa de 2018 y terminó descompensado por el ataque de algunos hinchas millonarios.

"Que no mientan, que no mientan. No sé por qué generan suspicacias sin sentido, ponen a la gente enardecida en Brasil. Fue una rama", aseguró Darío Rubén Ebertz, al diario Olé. El chofer indicó que un camión que circulaba por delante del micro pasó a llevar una rama, la cual luego dio de lleno con el micro.

"Yo se los dije a los brasileros cuando se bajaron, no mientan que fue una rama. Pasa que enseguida le empezaron a sacar fotos y a decir cosas que no son", contó el Gringo.

Santos y Boca disputarán el cotejo revancha en Vila Belmiro el próximo miércoles, a las 19.15. Con una igualdad con goles, el equipo del DT Miguel Angel Russo avanzará a la final de la Libertadores, que se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro el sábado 30 del corriente.