Saviola postuló al sucesor de Gallardo en River

View this post on Instagram

Qué lujo de charla con @javier.saviolaok 7️⃣ El pibito, que sigue igual, el último guapo del Bajo Belgrano hoy en Andorra. Gracias a todos y todas los que se sumaron a esta tarde Monumental desde #LiveMonumental #ElMasGrande #EnCasaSomosMasGrandes #RiverPlate #HastaelfinaldenuestrasVidas