Dos profes famosos critican a Conmebol y advierten riesgos

“Es una gran farsa porque dicen que va a volver en septiembre. Eso será siempre y cuando la curva no se dispare porque si no vamos a volver cuando se le ocurra al gobierno. Que se calle la boca la Conmebol, que están privilegiando la vuelta del negocio del fútbol, no la vuelta del fútbol. Que ante todo, va a ser sin público”, asegura de entrada, sin filtros y fiel a su estilo, Signorini.

Signorini critica Conmebol.jpg

“Dicen que con 15 días es suficiente. Bueno, entonces que vengan a jugar ellos, porque los que arriesgan son los jugadores después de tanto parate. No hay tiempo para ensayar la idea del juego y es un riesgo brutal. La ansiedad va a hacer que el jugador no se encuentre tan predispuesto desde el punto de vista emocional. Y ello puede llevar a originar lesiones muy importantes. Mínimo tienen que ser 40 días, no menos de 6 semanas, para permitir una paulatina adaptación a los niveles de esfuerzos para lograr un mejor rendimiento y alejar al futbolista de la posibilidad de lesiones. Porque además si se hace todo junto, la urgencia es mala consejera y los resultados van a ser preocupantes. Hay que privilegiar la calidad de los entrenamientos”, agrega siempre tan claro y verborrágico en su interesante crítica.

Por su parte, Salorio coincide en el crudo diagnostico y en el cuestionamiento: “Conmebol puede decir lo que quiera pero no es así, no es lo ideal llegar con solo 15 días de entrenamientos. Es como aquel retador que pelea con el campeón del mundo y agarra viaje 15 días antes, pero sabe que va a perder, lo hace por la plata”.

Salorio critica Conmebol.jpg

Y amplia su valioso argumento. “Es una desventaja. Hace 120 días que los jugadores no se ponen los botines acá… Yo ando todo el día en zapatillas, uso zapato cada tanto y me salen ampollas. No es lo mismo entrenar por zoom… Todo los trastornos que esto trae”

Considera que dentro de ese escenario “River y Boca tienen mejor plantel, se van a adaptar más rápido”. Y está convencido de que faltó reacción: “Nos quedamos muy dormidos acá. Yo que Gallardo u otros DTs hubiera embarcado el equipo para llervarlo a Salta ó Jujuy, provincias que están mejor. El tema es que la AFA, la Federación no dio el ok”.

El caso Maradona y el rol del PF

Días pasados se viralizó un video que no dejó bien parado a Maradona. Signorini, quien vivió momentos únicos junto al Diez, cuestionó el comportamiento de los medios en el caso y realizó una profunda reflexión. "El tratamiento mediático que le están dando a Maradona forma parte de la total decadencia en la que están sumidos los medios argentinos. Me lastima y me duele, me da asco toda la frivolidad, es un paso atrás en la evolución. Además hacer públicas las cuestiones privadas, la perversidad y el morbo me parecen que son típicas de una sociedad que se niega a crecer, de una sociedad adolescente y estúpida".

Signorini Maradona Seleccion.jpg

Así es él. Dice lo que piensa sin pelos en la lengua. Capaz incluso de minimizar el rol de un preparador físico en los planteles. "Acá hay una gran confusión respecto a la real importancia que tiene el preparador físico a la hora de decidir lo que hay que hacer. Como dice Menotti, 'cuanto más sabe el técnico, menos trabaja el preparador físico'. O como dice Mourinho, 'no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional'. Todo se consensua con el cuerpo médico y con el técnico. El preparador físico es lo menos importante en un equipo de fútbol, porque si lo único que necesitás es correr, la cosa no va bien... Lo que decide es la calidad de los jugadores. Si invertís los profes entre el primero y el último del campeonato, los resultados van a seguir siendo los mismos en ambos casos. Y si en lugar de estar yo con Diego, hubiera estado otro, también le hubiera ido bárbaro", deleita con su análisis.

"A Tevez puede venirle bien"

También da gusto escuchar a Salorio, otro que suele dejar frases resonantes. Una de ellas: “A Tevez en principio le vino bien el parate por el desgaste. Fijate Messi, volvió encendido, está fino... Hay que ver como se acomoda Carlitos, pero eso al menos sería positivo”, afirma quien hace poco supervisó el trabajo de inferiores de Cipolletti.

Y se despidió con una afirmación contundente y preocupante respecto al coronavirus: “Dicen que el verano mata al bicho y en Miami hay 100 % de camas ocupadas”.