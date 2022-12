Scaloni agradeció a Bangladesh, habló del Huevo y Fideo y ¿hay equipo?

02-12-2022_lionel_scaloni_el_dt_del (1).jpg

Después de las victorias argentinas sobre México y Polonia, se viralizaron en las redes sociales y en diversos medios internacionales las imágenes de miles de personas en Bangladesh festejando el triunfo de la "Scaloneta", algo que sorprendió al mundo teniendo en cuenta que ese país, ubicado al este de la India en la bahía de Bengala y con más de 166 millones de habitantes, tiene una distancia de 17 mil kilómetros con Buenos Aires.

Desde las cuentas oficiales de la Selección, la AFA había agradecido a Bangladesh en las redes. "¡¡Gracias por el apoyo a nuestro equipo!! ¡Están re locos como nosotros!", fue el mensaje de @Argentina en Twitter junto a fotos de multitudes de hinchas con camisetas albicelestes en Bangladesh.

El partido con Australia

Al enfrentar preguntas relacionadas a las diferencias entre un seleccionado y otro, Scaloni sugirió "dejar de lado los favoritismos y jugar el partido de fútbol porque, al final, son 11 contra 11 adentro de una cancha".

"Si el rival es inferior hay que verlo, no estoy muy de acuerdo con eso. A mí no me sorprende la clasificación de Australia porque es un buen equipo, que hizo una muy buena eliminatoria y se quedó en la puerta de la clasificación directa al Mundial. No hay que confiarse", alertó.

Australia llegó a Qatar 2022 luego de terminar tercero en su grupo de las Eliminatorias Asiáticas y superar dos repechajes ante Emiratos Árabes Unidos y Perú, dirigidos por los técnicos argentinos Rodolfo Arruabarrena y Ricardo Gareca respectivamente, ambos en el mismo escenario donde se jugará el partido de este sábado: el estadio Ahmad bin Ali.

"Tiene buenos jugadores y es un equipo, lo que implica que siempre sea difícil. Me refiero a que es un conjunto de jugadores que sabe lo que quiere y eso implica un grado de dificultad", explicó.

Scaloni avisó que la Argentina presentará "un planteo similar, con matices" en el aspecto defensivo para encarar el partido con los oceánicos. "En ataque siempre intentamos hacer lo mismo, defensivamente podemos cambiar", admitió.

El probable equipo

El delantero Ángel Di María, con una dolencia muscular, realizó un trabajo diferenciado en el último entrenamiento antes del partido con Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y el DT Lionel Scaloni probó en su lugar a Alejandro "Papu" Gómez y Ángel Correa.

En ese sector del ataque y en el lateral derecho (Nahuel Molina o Gonzalo Montiel) parecen estar las plazas a definir en la formación titular en relación a la pasada victoria sobre Polonia, según lo ensayado este viernes en la Universidad de Qatar.

La disposición de Molina o Montiel -uno de los jugadores del plantel que acumula una tarjeta amarilla- se relaciona con las características del rival, al que notaron con mucha rapidez por las bandas en el análisis de video realizado el jueves.

En el sector izquierdo no hay dudas: repetirá el "Huevo" Marcos Acuña, cuyo estado físico es óptimo para encarar el partido. "Está bien", aseguró Scaloni este viernes en la conferencia de prensa anterior a la práctica.

Di María, en cambio, padece una molestia en el cuádriceps, por la que fue reemplazado en el segundo tiempo del partido con Polonia.

"¿Contractura? Tienen más información que yo", ironizó el entrenador argentino ante una consulta que incluyó el diagnóstico del jugador.

"Esperemos hasta mañana, si está bien, estará en consideración", avisó el entrenador de la Selección.

Por lo pronto, este viernes probó a "Papu" Gómez, quien fue titular en la línea media en el debut con Arabia Saudita (1-2), y también con Correa, uno de los que todavía no sumó minutos en esta Copa del Mundo.

El jugador de Atlético de Madrid había quedado inicialmente fuera de la lista de 26 convocados pero se sumó con el plantel ya instalado en Doha debido a la lesión del delantero de Inter (Italia) Joaquín Correa.

De esta manera, un probable equipo de Argentina para mañana es el siguiente: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Di María, Gómez o Correa.

Argentina y Australia disputarán un cupo en los cuartos de final de Qatar 2022 este sábado desde las 16:00 en el estadio Ahmad bin Ali, con capacidad para 45.032 espectadores.