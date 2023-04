Schwartzman y Cerúndolo, eliminados del Masters 1000 de Montecarlo

Ya en el segundo, Schwartzman mostró una leve mejoría en su juego y se quedó con el primer game, pero luego volvería a aparecer el poderío de Sinner. El europeo se recuperó y se puso rápidamente 3-1 arriba.

A lo largo de todo el juego, el argentino había pedido atención médica en reiteradas oportunidades debido a una molestia muscular en su hombro izquierdo y algunos ligeros dolores de espalda. El número 37 del ranking ATP intentó mantenerse en cancha, pero los dolores no se lo permitieron y se retiró del campo a 42 minutos de haber comenzado el encuentro. Ahora, el Peque deberá aguardar para conocer la gravedad de su lesión.

peque.png Schwartzman debió abandonar su partido ante Sinner por una molestia en su hombro izquierdo.

"Lamentablemente tuve que retirarme hoy. Venía desde ayer con problemas en mi brazo izquierdo, que vienen desde la espalda/cervical. Hoy no me dejaron competir como la ocasión lo necesitaba. Por suerte no sería nada grave y con unos días estaría bien para jugar nuevamente", explicó en una historia de Instagram.

En la temporada pasada, Schwartzman alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, por lo que esta derrota en segunda ronda le significará caer varios puestos en la clasificación mundial: pasará del puesto 37 al 48.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, quien venía de un triunfazo por 6-3 y 6-4 ante el británico Cameron Norrie en la primera ronda, cayó en un partido muy parejo ante el italiano Matteo Berrettini por 5-7, 7-6 (7-1) y 6-4.

El joven de 24 años logró quedarse con el primer set por 7-5, luego de remontar un 0-5, y forzó el tie-break en el segundo. Sin embargo, su rival consiguió un contundente 7-1 y mandó el juego al tercer parcial, en el que quebró el tercer servició del argentino para imponerse 6-4.

Las próximas dos citas del circuito ATP se llevarán a cabo entre el 18 y el 24 de abril, una vez finalizado el Masters 1000 de Montecarlo. El ATP 500 de Barcelona y el 250 de Belgrado, ambos en tierra batida, serán la posibilidad de revancha de Schwartzman y Cerúndolo.