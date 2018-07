Si bien hace unos días logró levantarse de la cama y hablar un poco más gracias a la ayuda de sus padres sus padres y el equipo médico que lo asiste, en los últimos días su estado de salud se agravó.

A principios de mayo le anexaron un corazón artificial para estimular el ventrículo izquierdo. Los médicos no quisieron intervenir la parte derecha del órgano ya que no presentaba complicaciones. Pero ahora, según contó María Inés Mansilla -la tía de Aluén- ese ventrículo "no estaría funcionando también y no se lo puede someter a una cirugía de tal magnitud porque el cuerpo de él no va a resistir".

"Estamos al límite de las fuerzas de él, esperando que llegue el corazón. Habíamos conseguido que se levantara y hablara más, pero ahora se agita mucho. Ha estado decaído y con mucho dolor, por eso está sedado", dijo Mansilla sobre su sobrino, que se encuentra en primero en la lista de espera del Incucai.

María Inés contó que si bien aparecieron algunos corazones para realizar el trasplante, la operación no se pudo concretar porque no eran compatibles con las necesidades del niño. "Algunos eran de más edad, otros más pequeños", precisó.

"Tratamos de estar lo más firmes que podamos. Hasta donde nos dan las fuerzas, la verdad es que no sabemos qué más hacer. Estamos en una etapa crítica, muy asustados, pero arriba".

Pese a la angustiante situación, María Inés se mantiene haciendo campaña y "enseñándole a la gente a registrarse en la página del Incucai, explicándoles lo que es donar".

"La gente no dona porque no entiende muy bien como es y no se da cuenta que todos somos receptores: le puede pasar a un hijo, a un hermano, al vecino. Neuquén es una de las provincias que más pacientes en espera de trasplante de riñón tiene", sostuvo la mujer.

Y concluyó: "Nos cuesta mucho todavía tomar conciencia. . por eso estamos apoyando a full la ley Justina que apoya que todos seamos posibles dadores, salvo que manifestemos lo contrario".

