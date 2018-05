La ministra de Educación, Cristina Storioni, informó que llegaron “a las 220 inscripciones” a través de la página web del CPE. Agregó que cada postulante presentó su título y también pasó por una entrevista, donde se descartó a los que nos estaban preparados para desempeñarse frente a un aula.

“Este diseño tiene las garantías de que está el Consejo presente, porque no es buscar tutores y que quede librado al azar, sino acompañarlos enfocados en el proceso de aprendizaje y comprometer al Consejo de Educación en toda esta tarea”, enfatizó.

A modo de ejemplo, contó que “el lunes se detectó a un enfermero, que no corresponde, y ni siquiera se lo llamó para la entrevista porque necesitamos docentes”.

Ayer por la tarde se hicieron reuniones para asignar los equipos por escuela, que podrían empezar hoy mismo; todo depende de la evaluación que haga el CPE. La prioridad serán los colegios que perdieron más de 30 días de clases. Storioni recalcó que todos los tutores son educadores certificados “y hasta me encontré con colegas que trabajaron conmigo”.

La ministra le restó importancia a la impugnación judicial de ATEN, “porque si es por el Consejo, hace un mes que estamos trabajando con la misma constitución y emitimos más de cien resoluciones, que deberían haberse considerado ilegales también”.

cristina storioni ministerio educacion neuquen.jpg

La ministra Storioni aseguró que los seleccionados demostraron estar formados para dar clases.

El sindicato fue a la Justicia con un amparo

El gremio ATEN presentó ayer un amparo judicial para frenar el nombramiento de tutores que resolvió el Consejo Provincial de Educación para atender a los alumnos que están a cargo de los docentes en huelga. Entre los argumentos del recurso, el sindicato remarcó que la medida se tomó sin seguir el mecanismo de funcionamiento del CPE y que va en contra de varias leyes vigentes.

Susana Delarriva, secretaria adjunta de ATEN, informó que se pidió una medida cautelar de no innovar, y hoy se designará al juez que deberá resolver si se aplica a este caso.

Indicó que, como cuestión de fondo, el gremio reclama la impugnación de la resolución del CPE que creó las tutorías “por los vicios administrativos que tiene, porque no había quórum en la sesión y también porque va en contra del Estatuto del Docente y la forma de nombramiento de los cargos, que se hace en las Juntas de Clasificación, además de que desconoce leyes provinciales vigentes”.

Ratificó que muchos directivos de las escuelas no avalarán el ingreso de los tutores “porque la reglamentación indica claramente que no pueden dejar en el aula a alguien que no esté nombrado en el cargo según el procedimiento que tenemos los docentes”.

