"Se cayó el pase porque pidieron una fortuna"

En la previa del amistoso contra Maro, Landeiro confirmó que no se concretó el pase de Kummer.

Neuquén

En la previa del primer amistoso de la pretemporada de cara a la Reválida del Federal A, Independiente recibió la primera mala noticia: no se pudo concretar el pase de Luciano Kummer. Según las palabras del representante del central de Ben Hur de Rafaela, estaba todo listo para que arribe a la capital neuquina para ponerse a las órdenes del entrenador Diego Landeiro.

Sin embargo, ayer la dirigencia del Rojo recibió un llamado de sus pares santafesinos por el que le pedían un dinero superior al pautado por el pase del jugador. Una cifra muy alta para la entidad que preside Gastón Sobisch, por lo que las negociaciones se terminaron frustrando, de acuerdo con las palabras del entrenador Diego Landeiro a LM Neuquén.

“De parte nuestra estaba todo bien y arreglado, pero se cayó porque el presidente de ellos salió pidiendo una fortuna por el préstamo y la dirigencia de Independiente resolvió no contratarlo”, dijo el DT que esperaba contar con el jugador para esta semana.

Para Coco, uno de los máximos responsables en la frustrada operación fue el representante del jugador. “El representante se manejó mal. Lo ilusionó al chico, habló con nosotros y el pibe no tenía el pase en su poder, y ahora no le atiende el teléfono a nadie”, expresó con un notorio malestar el DT, que ahora tendrá que salir a buscar una alternativa para Kummer.

En la cabeza del entrenador sigue estando la búsqueda de un central, teniendo en cuenta que en las primeras fechas no podrá contar con Víctor Manchafico (lesionado) y Facundo Dehais (suspendido). “La verdad que en este momento no tenemos ningún nombre. Pero no nos desesperamos, porque algo va a aparecer. Por ahora seguimos buscando un central”, admitió Landeiro.

Rueda la pelota

En relación con el primer partido amistoso que lo tendrá jugando al Rojo ante Maronese, desde las 18:30 en La Chacra, el entrenador indicó que el objetivo es que el equipo pueda mostrar la superioridad lógica entre un plantel del Federal A y otro del Federal C.

“Llegamos bien, pero con falta de futbol. La idea es ver si marcamos la diferencia. Creo que hay que marcarla porque somos un equipo del Federal A que juega con otro del C. Vamos a prestar atención a eso”, aseguró Coco sin pelos en la lengua.

Para el partido ya sabe que no podrá contar con Carlos Fondacaro y están en duda Alan Sack y Hugo Hernández por distintas molestias producto de la exigente pretemporada que realiza el Rojo.