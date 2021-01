Se definió el futuro de Montiel: ¿Sigue en River o se va?

Ahora, la prioridad de Rodolfo D'Onofrio, presidente de la institución de Núñez, y compañía es renovarle al defensor de 24 años el contrato que tiene hasta junio.

Con este objetivo la semana que viene se sentarán a negociar y confían en que se llegará a buen puerto. En caso de que no se arribe a un acuerdo, Montiel finalizará su vínculo con el club y se irá como jugador libre.

Previamente al Villarreal tampoco pudieron cerrar la transferencia Roma como el Olympique de Lyon tuvo en la mira al lateral de River y la Selección Argentina. Por su parte, el conjunto italiano hizo una oferta de siete millones de dólares que no convenció a los dirigentes millonarios. Días más tarde, La Mágica contrató al lateral derecho estadounidense Bryan Reynolds y se bajó definitivamente de la lucha por Montiel.

En tanto, el equipo francés ofertó un monto que no se acercó a los ocho millones pretendidos por River y la propuesta fue rápidamente desestimada.

Vale recordar que la cláusula de rescisión del de González Catán es de 20 millones de dólares, aunque en Núñez saben que una suma que se acerque a la mitad de ese monto será imposible de resistir.

El entrenador de Villarreal de España, Unai Emery dijo que “Montiel es un gran jugador, de la Selección y que está en River, un gran equipo. Las puertas a Europa se la abren ellos mismos, tanto su agente como el jugador y no sé si el club", dijo Emery en conferencia de prensa.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLauuraAbad%2Fstatus%2F1355137069580955648 Emery, en rueda de prensa, rspondiendo a la pregunta de @XaviSidro sobre el posible fichaje de Montiel: “Hemos hablado de él pero no hay novedades sobre las opciones de que venga o no venga” pic.twitter.com/syIiDaA4uZ — Laura Abad (@LauuraAbad) January 29, 2021

Emery fue cauto ante la supuesta incorporación del defensor de River. "Mientras haya tiempo está abierto. No hablamos de necesidad, estamos justos en la derecha, pero si no llega algo que nos mejore no es necesidad. Incluso teniendo salidas, el mercado no te da opciones claras, pero no hemos considerado a un jugador que nos llene para decidir ir a por él. Estamos en ello, pero de no venir nada no sería un problema”, concluyó.