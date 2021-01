La historia de Carlos Tevez está atravesada por innumerables capítulos de dolor, miseria y felicidad. Esta última gracias al fútbol. Un refugio al que se abrazó para dejar atrás la pobreza extrema y alcanzar el éxito. Entre tantos dolores el mayor -tal vez- fue el abandono de la madre y la muerte antes de nacer de su progenitor en un tiroteo. Una vida de película que Netflix ya convirtió en serie, aunque en la realidad no todo es un camino de rosas porque el sufrimiento no desaparece nunca. Siempre tiene algún episodio reservado y en la actualidad Carlitos lo vive con la salud de su padre sustituto, aunque para él único, quien hace tiempo atraviesa un delicado estado de salud luego de contraer el Covid-19 en el hospital donde fue intervenido en una compleja operación. A él se refirió casi todo este tiempo en las numerosas entrevistas que concedió y no fue la excepción en la última realizó en TyC Sports.

Carlitos reveló nuevamente detalles de Segundo, el marido de Adriana, la hermana de Fabiana, la madre biológica del Apache que lo abandonó cuando era niño. "Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, mi mamá. Y él vio la situación, y en todo momento se hizo cargo. Me vio muy chico, indefenso, sin guía. Se hizo cargo de algo que no tenía obligación. Mi vida fue así", explicó.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1355200016462319620 Carlitos Tevez y la enseñanza de Segundo, su padre.#TevezEnTyCSports pic.twitter.com/97F8LSQ5XZ — TyC Sports (@TyCSports) January 29, 2021

"Segundo nunca hizo diferencia con el Chueco -Diego, su hermano mayor. Yo le llevo dos años. Y mi viejo era comprarme la remera para mí y otra para él. Una zapatilla para él y otra para mí. Siempre la misma marca. Nunca había diferencias entre uno y otro. Era como un hijo propio. Y siempre me vino con la verdad. Cuando tuve conciencia de saber qué había pasado con mi papá verdadero, fue él quien me agarró y me dijo 'no soy tu papá, pero sos como un hijo mío, a tu papá lo mataron antes de que vos nacieras'. Me contó la historia verdadera. Siempre lo llamé papá. Desde que tengo conciencia estuvo conmigo. Ese es Segundo, se puso la familia en el hombro y sacó a todos adelante".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDavooXeneizeJRR%2Fstatus%2F1355206980630163456 "Todos los logros que tuve como futbolista siempre estuvo mi viejo. Un día hacía mucho que no lo veía, me fue a ver y metí un gol con la Juve al Parma y lo disfruté muchísimo. Ese día jugué para él”.



- Carlos Tévez



pic.twitter.com/CvaWaamj8j — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) January 29, 2021

"Como bien dice en la serie de Netflix, él me llevaba a trabajar en la obra en los veranos. Y cuando volvíamos tipo 7 de la tarde y veía a su hermano tirado, drogado, él me agarraba de la mano, me hacía verlo y me decía. 'Si no trabajás, si no estudiás, si no jugás al fútbol, ¿querés ser igual que él'. Era su hermano. Y él me daba ese ejemplo. Que con esfuerzo iba a conseguir cosa", siguió expresando su gratitud a Segundo.

"Y estando así -por su delicado estado de salud- nos sigue marcando cómo se vive la vida. Eso nos sigue marcando como hijos, como esposo hacia mi vieja, para todos es un ejemplo, no baja los brazos", destacó.