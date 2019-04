Se desmayó en el subte y la dejaron en la calle: murió

Antes de hallar el cuerpo, familiares de la mujer se dirigieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para reportar la desaparición debido a que hacía más de un día que había salido de su casa y no tenían ninguna noticia sobre su paradero. Con los hechos consumados, las autoridades informaron que la jefa de Estación del Metro Tacubaya fue despedida de su cargo y la justicia inició un proceso en su contra, porque no sólo no auxilió a la mujer sino que, además, dejó que permaneciera a la intemperie por más de 24 horas