"Ahora estoy soltera y contenta. Tengo 21 años y la paso bien, no estoy enamorada", indicó antes de sincerarse: "No voy a dar nombres. Me escribieron dos famosos y me tiraron onda, no eran del Bailando. Futbolistas y actores también".

"Soy de perfil bajo. Prefiero ser yo la que sale en los medios y mi pareja no. Sino es como que nunca dejás de trabajar. Siempre hay un chongo por ahí", reconoció.

A la hora de elegir un famoso de su preferencia, Morandi se sinceró: "Tengo fantasías con Esteban Lamothe. Le doy. Pero es grande. Además está de novio. Me gusta porque me da calle".

A su vez, Morandi se sumó a la moda del poliamor y en diálogo con El show del espectáculo declaró: "Perdonaría una infidelidad, un tirito al aire. Estoy re a favor del poliamor. Lo re practicaría el hecho de estar en pareja con alguien y estar con otros".

