Se duplicó la cantidad de gente que vive en la calle

Señaló que, para evitar especulaciones con los números, “hicimos un informe solo de las personas que sabemos que son reales, porque las vimos y hablamos con ellas”. Ese documento se presentará al Concejo Deliberante y las áreas de Desarrollo Social del Municipio y el gobierno provincial.

Además, aclaró: “Eso no implica que responsabilicemos a nadie, porque siempre parece fácil la tarea del otro y estamos con un tema complejo. Lo que buscamos es abrir la puerta para hacer visible lo que pasa y que todos puedan ayudar desde su lugar”.

Gente-en-situación-de-calle-en-Neuquén-página-3.jpg Agustín Martínez

La contracara de tanta gente sin techo fue la gran cantidad de voluntarios que se ofrecieron a ayudar. Red Solidaria reunió a medio centenar, lo que les permitió sondear todo el centro, las costas y los edificios públicos. Se cruzaron con personas que duermen en los hospitales Castro Rendón y Bouquet Roldán, la terminal de ómnibus, el Parque Central y los balnearios.

Marcelo Cueta, otro de los coordinadores, señaló que el aumento de personas sin techo “puede ser por Vaca Muerta, que generó mucha expectativa y por eso vino mucha gente jugada, sin nada”. Comentó que en la terminal encontraron una persona que les pidió pasajes para volver a Buenos Aires, porque llegó a Neuquén con la ilusión de un trabajo y quedó varada sin un centavo.

Gente-en-situación-de-calle-en-Neuquén-página-3-4.jpg Agustín Martínez

Alberto, más cauto, pidió no generalizar. “Está el imaginario de que hay venezolanos o personas que vienen de Chaco y quedan en la calle, pero lo que más encontramos en la recorrida fue gente con situaciones particulares, muchos de ellos vecinos de Neuquén desde hace décadas”, remarcó.

Contó que los voluntarios les llevaron camperas, calzado, comida y frazadas, como solución provisoria para que sobrevivan al frío. Recordó que también existe un refugio nocturno de la Iglesia para varones, aunque reconoció que es otro paliativo más.

Explicó: “Lo ideal sería que la gente no siga en la calle, que un invierno no encontremos a nadie en la recorrida. Por eso tenemos que ver cómo tomamos este problema como sociedad, para que no haya más muertes por frío y todos podamos vivir un poco mejor”.

En la provincia no tienen oficinas ni manejan dinero

Gente-en-situación-de-calle-en-Neuquén-página-3-3 Juan Carr.jpg

Red Solidaria Neuquén es una organización sin oficinas, ni líderes, ni cuentas bancarias. Así lo describieron sus referentes en diálogo con este diario.

Aseguraron que de esa forma evitan la burocracia y que solo se reúnen para actuar, cuando hay una necesidad que lo requiera. Aunque parezca una desventaja, esa forma de trabajo les permitió mantener una actividad intensa e ininterrumpida durante más de una década, revelaron.

Funcionan como una ramificación de Red Solidaria a nivel nacional, el movimiento fundado por Juan Carr. En Neuquén trabajan de manera permanente cuatro coordinadores, que se ocupan de convocar a más voluntarios cuando surge cualquier tipo de emergencia sobre la que puede actual la red.

Ningún integrante o colaborador de la organización recibe dinero y tampoco aceptan donaciones en efectivo. Los voluntarios son intermediarios entre quien necesita ayuda y quien está dispuesto a dedicar tiempo o recursos, nada más.

Marcelo Cueta, uno de los coordinadores, contó: “Esto de que no haya dinero en el medio nos da bastante libertad de movimiento, por eso Red Solidaria es conocida en Neuquén y muchas empresas y medios confían en la gestión que hacemos”.

La organización fue protagonista en varias cruzadas solidarias de la provincia, como por ejemplo la campaña de ayuda a Villa La Angostura tras la erupción volcánica de 2011 o la distribución de donaciones durante la inundación por el temporal de 2014.

