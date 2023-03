Se encontraron a Messi en un peaje y la Pulga los sorprendió con su gesto

El furor que provoca Lionel Messi cada vez que llega a la Argentina no deja de sorprender . El pasado lunes, el rosarino asistió junto a su familia a la parrilla Don Julio , uno de los restaurantes más reconocidos del barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires, y fuera del recinto se reunió una multitud de fanáticos esperando poder verlo de cerca.

Sobre el final de la velada, Leo tomó la decisión de salir por la puerta principal del local para saludar a las cientas de personas que estaban esperándolo . Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y recorrieron el mundo entero, dejando a la vista el lado más humano del astro argentino.

Sin embargo, este no fue el único episodio que vivió Messi con sus seguidores en su arribo al país. En las últimas horas comenzó a circular un video de una usuaria de Tik Tok, Florencia Cabral, quien se encontró con el capitán de la Albiceleste en plena autopista y quedó maravillada por el gesto del mejor jugador del mundo.

En la filmación se puede ver como, llegando a un peaje, Florencia y quienes la acompañaban en el vehículo reconocen al futbolista del PSG en un auto negro y comienzan a exclamar eufóricamente su nombre, sin imaginarse la reacción que tendría la Pulga: bajó la ventanilla del auto y los saludó con una sonrisa en el rostro.

“Vas tranqui por la autopista, y pum, te cruzas al mejor del mundo. Mejor dicho al campeón del mundo. Gracias Messi por esto sos un tipazo, sos único!”, escribió la muchacha al compartir el video en la red social.

"Menos mal que estás filmado porque si no nadie te iba a creer que el campeón del mundo bajo el vidrio para saludarte. Que humildad, que genio”, “No te pido mucho Dios, dame una chance de estas” y “Me haces emocionar Lionel Andrés, no te das una idea la felicidad que me das con cada gesto qué haces, te amo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo de Florencia.