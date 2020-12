Se filtró la lista de famosos para MasterChef Celebrity 2

Desde que comenzó "MasterChef Celebrity" no dejó de cosechar éxitos y elogios. Tanto que se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina durante el 2020, con una fórmula probada en el mundo que convirtió en personajes a todos los participantes, incluso a aquellos que no eran tan populares hace apenas unos meses. Con la conducción de Santiago del Moro, y la terna de jurados compuesta por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, el ciclo de Telefe atrae por su frescura y buena onda, y también por las polémicas. En un año difícil en todos los aspectos, el público lo tomó como un bálsamo de distracción y se llevó puesto al cantando 2020, la apuesta de Marcelo Tinelli y El Trece en un año en el que no hubo Bailando por los protocolos.