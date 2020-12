El terrible reto de Martitegui a Marengo: "Es una falta de respeto inaceptable "

Tremendo reto del jurado para Rocío Marengo - MasterChef Argentina 2020

“Bueno, no lo voy a hacer más”, respondió Marengo, a lo que Germán le dijo: “El hecho de que hayas escuchado que nosotros no queríamos más salsa criolla, porque un compañero la presentó antes, y que te la empieces a comer es romper todas las reglas sin pensar en los demás. Sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo”.

“Está. No se preocupe… Pido disculpas.”, refutó Rocío, pero Martitegui, más enojado que nunca, continuó su descargo: “En cinco temporadas de este programa alguien me faltó el respeto y nos faltó el respeto de esa manera”.

A pesar de que todos pensaban que esto ida a quedar ahí, no fue así, pues la sorpresa llegó cuando Marengo le respondió sarcástica a Martitegui y el jurado más famosos reaccionó. “Es un juego y como…”, dijo ella, y el jurado respondió: “No, esto no es un juego”. “Sí, es un juego”, dijo la modelo para redoblar la apuesta.

“Para vos es un juego, pero para mí es mi trabajo. No es un juego y las reglas se cumplen. Y si vos rompés las reglas, te vas. En esa parte no se juega. Está nuestro prestigio y el prestigio de este programa”, expresó el exigente chef. “Está bien, pero como yo sabía que la criolla me la iban a criticar, me la comí. La disfruté”, explicó Roció. Para terminar el duro cruce, Martitegui lanzó: “Eso es una falta de respeto inaceptable".

Después del fuerte entredicho, Germán probó el plato de Rocío Marengo y lo calificó de “muy feo”. ¿La desafiante respuesta de ella? Agarró la “salsa criolla de la polémica” y se la fue comiendo, confrontativa.