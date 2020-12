"Vicky, no me mires más": Martitegui se puso nervioso y se le cayó la comida

"Tuve una dificultad, puse la salsa pero no la encuentro. Capaz que quedó abajo del pescado y lo chupó", dijo la participante para excusarse, mientras Martitegui abría los ojos al no poder creer lo que estaba escuchando.

"Lo que pasó fue que tu salsa no emulsionó, y cuando queda una manteca derretida se vuelve transparente", intentó explicarle el chef. En vano, porque Vicky Xipolitakis con cara de no entender siguió enfrascada en sus pensamientos: "Y sí, porque nadie me la sacó. Estaba ahí, yo la puse". "No, nadie te la sacó, nadie tiene por qué sacártela", replicó el jurado.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIUaknFoMxv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGdhO6jY8cEMPj6UXgwXz6DN0eMpjrgvRj6kjPkVlPPsjbCFIjxAJxvVQnbNMBR283GadXaXTL7HBICcIpZB4sFMYQTCszL7OnWiuGvXGdEjlgUxJCJoXRN8JYPkP8pHDorIgqHG0RCgwT5hpgXv0lL9laAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

"Gracias por defenderme", le contestó Vicky sin comprender el comentario irónico de Martitegui. En el detrás de escena, Xipolitakis destacó: "Ay, me defendió tipo 'seguridad'. Me sentí protegida, me gusto".

Sorprendido por la risa de la mediática, Martitegui hizo una mala maniobra y tiró el bocado de pescado que iba a tomar con los cubiertos para probarlo fuera del plato. "¡Se le cayó la comida!", exclamó Vicky a las carcajadas, mientras el conductor del ciclo, Santiago del Moro, acotó: "Se puso nervioso".

Un tanto avergonzado, Martitegui no pudo evitar continuar la tentación tentado de la risa. "No me mires", le pidió a Xipolitakis mientras masticaba.

El episodio generó numerosos comentarios en las redes.

