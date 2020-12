Caso Maradona: el novio y abogado de Verónica Ojeda reveló tremendos detalles de las últimas horas

“Trato de no hablar mucho ante las cámaras porque confío en la Justicia. Nosotros estamos trabajando, solicitando medidas de prueba. Y, sobre todo, tratando de encaminar la cuestión hacia la verdad”, comenzó diciendo el letrado en diálogo con Telenoche, por El Trece. Luego agregó: “Verónica me dijo: ‘Mario, quiero que cuando mi hijo sea grande y me pregunte qué le pasó a su papá, yo pueda darle una respuesta”. La pareja de Ojeda aseguró que el Diego no estaba mal como se dijo y que tenía “ganas de vivir”. “Ustedes escucharon un audio que él me había mandado anteriormente, dónde me decía que su hijo le iba a sacar canas verdes y que le gustaba estar con él. Eso no es algo que dice alguien que se deja morir", dijo, mostrando incluso fotos de Maradona con Dieguito en la que aparecen ambos muy sonrientes. "Dieguito no conoce como Maradona, la leyenda, sino que lo conoce como su papá. A él le gustaba ir, tirarse en el sillón, apoyar su cabecita en las piernas de su padre y ponerse a jugar a la tablet”, explicó.