El hombre tenía prisión preventiva desde diciembre por ambos episodios violentos y huyó el viernes del patio de la U22 de Cutral Co.

Se fugó un preso que apuñaló a su ex esposa y a su hijo

Cutral co. En medio de una salida al patio para realizar tareas de limpieza, un hombre que cumplía prisión preventiva se fugó de la U22 en la comarca petrolera. El detenido está acusado de apuñalar a su hijo y a su ex pareja en episodios diferentes.