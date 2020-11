Se hizo pasar por comprador, la acosó e intentó secuestrarla

Consultando sobre el precio de unas chombas, el interesado aprovechó la oportunidad para felicitar al hombre por su "muy linda mujer" y le advirtió que "la cuidara". A esto, el esposo de Paula se limitó a agradecer el cumplido y brindar la información requerida.

Al día siguiente, el mismo hombre volvió a contactarlo, esta vez ofreciendo plata a cambio de una noche con la joven, a lo cual el marido de Paula declinó y aclaró de manera contundente que lo único que estaba en venta era la ropa que ofrecían.

La insistencia del supuesto comprador, sin embargo, no tenía límites, y los mensajes llegaron día tras día, instando al hombre a que "ponga un precio". "Como él le dijo que no, este hombre le dijo que iba a acceder 'por las buenas o por las malas' y que iba a hablar directamente conmigo", recordó la víctima de 29 años.

Pronto, el acosador cumplió su promesa y se presentó en la vivienda del matrimonio el lunes 26, a pesar de que estos nunca le habían brindado la dirección del lugar. "A los cinco minutos de que mi marido se fue a trabajar, golpearon la puerta, abrí pensando que era mi esposo que se había olvidado algo, pero era él. Me dijo 'Vamos que te tengo un regalo en la camioneta'", relató.

Aterrada, la mujer lo echó de allí y llamó a la Policía de inmediato, que llegó cuando el hombre ya se había retirado. A pesar de que los efectivos le tomaron sus datos, le indicaron que "no podían hacer nada" porque ella no había tomado la patente del auto en que se trasladaba el sospechoso.

Al límite

Así transcurrieron algunos días, en los que el miedo de Paula creció y le impidió salir sola de su casa, sabiendo que el acosador la vigilaba desde las sombras. Finalmente, la situación escaló a su peor punto con el encuentro cara a cara del martes 3, mientras la joven se dirigía a hacer una entrega.

image.png

"En la esquina de Santa Cruz y Mendoza, apareció, me agarró de los pelos y quiso subirme a la camioneta. Yo hice como pude para escaparme, en lo único que pensé fue en correr, y pude meterme en un negocio. Si este comerciante no me ayudaba, yo no sé qué hubiese sido de mí", confesó, aún muy angustiada.

La víctima fue resguardada por el propietario de una forrajería, que llamó a su marido y a la Policía y le permitió a la mujer quedarse allí hasta su llegada para no salir sola.

Actualmente, la joven tiene dos denuncias radicadas contra el sospechoso en fiscalía, una por el acoso y otra por el intento de secuestro, y se encuentra divulgando lo sucedido para advertir a otras mujeres.

Asimismo recalcó la inacción de la Justicia hasta el momento y en ese sentido, expresó: "Estoy nerviosa, con mucho miedo. Hoy me tocó a mí, mañana le puede pasar a otra chica y no es lindo. No sé qué es lo que están esperando".